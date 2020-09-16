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5 670 новых случаев коронавируса выявлено в России

Мира Маркина
3 часа назад
5 670 новых случаев коронавируса в 84 регионах выявлено за последние сутки. Из них 23,1% не имели клинических проявлений болезни.
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Кроме того, зафиксировано 132 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 5 809 человек.
Таким образом, на сегодняшний день в РФ выявлено 1 079 519 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 18 917 летальных исходов, выздоровело 890 114 человек.
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