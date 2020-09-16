5 670 новых случаев коронавируса выявлено в России

5 670 новых случаев коронавируса в 84 регионах выявлено за последние сутки. Из них 23,1% не имели клинических проявлений болезни.

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Кроме того, зафиксировано 132 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 5 809 человек.