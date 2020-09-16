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ВОЗ сравнили темпы распространения COVID в РФ и Европе 

Газета.Ru и ещё 29 2 часа назад
ВОЗ сравнили темпы распространения COVID в РФ и Европе
Фото: Газета.Ru
В настоящее время в ситуации с коронавирусом в России отмечается прогресс, в Европе же, напротив, картина ухудшается. Об этом заявил представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович, передает РИА "Новости".
По ее словам, организация зафиксировала в европейских странах рост случаев заражения COVID-19.

"Мы этого не видим в России", — сказала она.

Вуйнович отметила, что ВОЗ сделала такие выводы на основе данных, которые организация ежедневно получает от национального контактного института, занимающегося медико-санитарными правилами.
Согласно последним данным, в России выявлено 1 079 519 случаев коронавируса. С начала пандемии скончались 18 917 человек, выздоровели — 890 114.
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Коронавирус , Мелита Вуйнович , ВОЗ , РИА Новости
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