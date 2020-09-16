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В России предрекли ежегодную вакцинацию от коронавируса 

Lenta.ru и ещё 9 28 минут назад
В России предрекли ежегодную вакцинацию от ковид
Фото: Lenta.ru
Вакцинация от коронавируса может стать такой же регулярной необходимостью, как иммунизация против гриппа, поскольку инфекция имеет все признаки сезонности. Об этом ТАСС рассказал директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Марциновского Александр Лукашев.
По его словам, сезонность других коронавирусов — с ноября по апрель.

«С большой вероятностью похожая сезонность будет и у нового коронавируса. Предполагаемый сезон коронавируса в целом будет совпадать с сезоном гриппа, но в разных странах, климатических условиях возможны нюансы»,

— пояснил специалист. Вакцинацию населения от гриппа проводят ежегодно.
Основным вопросом к настоящему моменту остается срок сохранения иммунитета после прививки от коронавируса. Он предположил, что первые выводы об остановке циркуляции вируса из-за иммунизации можно будет сделать не раньше чем через полтора года.
В России за последние сутки выявили 5529 случаев заражения коронавирусом. Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 073 849 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период в России зафиксировано 18 785 летальных исходов.
11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой в мире вакцины от COVID-19 под названием «Спутник V». Первыми вакцинацию пройдут врачи. Прививки уже сделали ряд государственных чиновников. Отечественным препаратом заинтересовались более 50 стран.
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Коронавирус , Новости , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС
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