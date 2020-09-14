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Раскрыта новая причина смерти пациентов от коронавируса

Lenta.ru
2 часа назад
Ученые Льежского университета в Бельгии раскрыли присутствие ДНК-ловушек (англ. DNA traps) в легких пациентов, умерших от COVID-19. Они высвобождаются в дыхательные пути, ткани легких и кровеносные сосуды, приводя к тяжелым осложнениям. О новой причине смерти пациентов от коронавируса сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте EurekAlert!.
ДНК-ловушки порождаются иммунными клетками, называемыми нейтрофилами и действующими как первая линия защиты против инфекции. При чрезмерной активации нейтрофилы могут оказывать токсичное воздействие, провоцируя аутоиммунные и хронические воспалительные заболевания. Нейтрофилы также способны выпускать свою собственную ДНК в ходе нетоза —формы клеточной гибели. При массовом высвобождении такие ДНК-ловушки, использующиеся организмом в борьбе с вирусами, могут вызвать повреждения тканей.
Ученые обнаружили следы нетоза в кровеносных сосудах, легочных тканях и дыхательных путях в виде богатых фибрином сгустков, провоцирующих тромбоз (закупорку сосоудов) и повреждения легких. Такой процесс возникает в результате неконтролируемой активации иммунной системы, которая также ведет к цитокиновому шторму.
В настоящий момент специалисты проводят исследования влияния нетоза на другие органы, включая сердце. Сам этот процесс может быть смягчен некоторыми фармакологическими препаратами, например, дорназа альфа, которое используется для лечения муковисцидоза.
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