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Астму назвали возможным защитным фактором при коронавирусе 

Мира Маркина 3 часа назад
Астму назвали защитным фактором при коронавирусе
Фото: depositphotos.com
Заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии и международной лаборатории иммунопатологии Сеченовского университета, академик РАН Александр Караулов заявил, что астма может являться защитным фактором при коронавирусе. Об этом сообщают "Известия".

«Астма может оказаться защитным фактором при коронавирусе. Одна из причин этого — особый тип воспаления, который имеют все аллергики, Th-2-опосредованный. Возможно, именно поляризация иммунного ответа в эту сторону и предохраняет пациентов с аллергической астмой от тяжелого течения и летального исхода»,

— пояснил эксперт.
Караулов также отметил, что среди пациентов с COVID-19, у которых сочетаются сразу несколько патологий, астма встречается реже, чем в среднем по популяции.
Исследователи из России, Германии, Китая и США изучают роль наличия астмы в качестве защитного фактора при коронавирусе.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что ученые научились вычислять риск смерти при коронавирусе.
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Коронавирус , РАН
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