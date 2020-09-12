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Стало известно о второй российской вакцине от COVID 

News.ru и ещё 15 5 часов назад
Стало известно о второй российской вакцине от COVID
Фото: News.ru
Разработка второй российской вакцины от коронавируса, которую создаёт Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», идёт в штатном режиме. Об этом проинформировал министр здравоохранения Михаил Мурашко.
В ближайшее время, уточнил он, планируется вывести медпрепарат на стадию регистрации.

Сейчас она [вакцина] завершает клинические исследования. После этого пройдёт экспертизу, если клинические исследования покажут, [что] благоприятно всё, — цитирует Мурашко «Интерфакс».

Сейчас вакцина находится на завершающем этапе второй фазы клинических исследований. Все добровольцы, получившие препарат, чувствуют себя хорошо и уже выписаны из стационаров.
Предполагается, что регистрация может состояться уже в конце сентября.
Тем временем первая российская вакцина «Спутник V», разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, уже отгружена в регионы для иммунизации основных групп риска — врачей и преподавателей. Параллельно препарат проходит третью фазу клинических исследований, писал NEWS.ru.
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Коронавирус , Другое , Михаил Мурашко , Интерфакс
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