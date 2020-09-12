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В России выявлено 5 488 новых случаев коронавируса 

Елизавета Назарова 6 часов назад
В России выявлено 5 488 новых случаев коронавируса
Фото: depositphotos.com
За сутки в России было выявлено 5 488 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число инфицированных составило 1 057 362. Об этом сообщает оперативный штаб.
Новые случаи коронавируса выявлены в 85 регионах. Больше всего инфицированных в Москве (670), Санкт-Петербурге (203) и Московской области (170). Сообщается, что 22,4% не имели клинических проявлений болезни.
За сутки зафиксировано 119 летальных исходов, полностью выздоровели 5 428 человек. За все время пандемии скончались 18 484 человек с коронавирусом, выздоровели 873 535.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Мясников порадовался росту случаев COVID-19.
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