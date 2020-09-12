В России выявлено 5 488 новых случаев коронавируса 

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За сутки в России было выявлено 5 488 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число инфицированных составило 1 057 362. Об этом сообщает оперативный штаб.

Новые случаи коронавируса выявлены в 85 регионах. Больше всего инфицированных в Москве (670), Санкт-Петербурге (203) и Московской области (170). Сообщается, что 22,4% не имели клинических проявлений болезни.

За сутки зафиксировано 119 летальных исходов, полностью выздоровели 5 428 человек. За все время пандемии скончались 18 484 человек с коронавирусом, выздоровели 873 535.