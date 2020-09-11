Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Вирусолог ответил на призыв Мясникова радоваться росту заболеваемости COVID-19 

Lenta.ru и ещё 3 4 часа назад
Вирусолог ответил на призыв Мясникова радоваться
Фото: Lenta.ru
Из-за роста заболеваемости COVID-19 стоит не радоваться, а беспокоиться, смогут ли больницы выдержать такую нагрузку. Об этом заявил вирусолог, бывший глава лаборатории центра «Вектор» Александр Чепурнов, передает Ura.ru.
Так Чепурнов ответил на слова главы информационного центра по ситуации с коронавирусом, врача и телеведущего Александра Мясникова, который призвал россиян радоваться из-за роста числа новых случаев заражения. Он объяснил, что чем больше пациентов переносят заболевание бессимптомно или в легкой форме, тем быстрее образуется популяционный иммунитет.
Видео дня. Названа причина, которая мешает похудеть
Последние новости
Популярная соцсеть нашла способ продвигать качественный контент Популярная соцсеть нашла способ продвигать качественный контент Кадыров отреагировал на пытки чеченца бутылкой Кадыров отреагировал на пытки чеченца бутылкой Разработчик «Новичка» ответил на заявление о более сильной версии яда Разработчик «Новичка» ответил на заявление о более сильной версии яда
Коронавирус , Александр Мясников , Александр Чепурнов , РИА Ura.ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мясников призвал радоваться росту случаев COVID
Мясников призвал радоваться росту случаев COVID
Врач рассказал, кто чаще становится алкоголиком
Врач рассказал, кто чаще становится алкоголиком
Врач из США высказалась о российской вакцине
Врач из США высказалась о российской вакцине
Продукты, из-за которых появляются камни в почках
Продукты, из-за которых появляются камни в почках
Видео
Грубые ошибки, которые вы делаете при чистке зубов
06:15
Грубые ошибки, которые вы делаете при чистке зубов
ЗОЖ
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
00:13
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
Коронавирус
Названы сроки второй волны коронавируса в России
00:16
Названы сроки второй волны коронавируса в России
Коронавирус
ООН заговорила о новой эпидемии
00:53
ООН заговорила о новой эпидемии
ЗОЖ
Коронавирус в момент атаки попал на видео
00:02
Коронавирус в момент атаки попал на видео
Коронавирус Болезни и лекарства
Названы гормоны, которые мешают нам худеть
05:46
Названы гормоны, которые мешают нам худеть
ЗОЖ
Как за 3 минуты узнать, что вам грозят болезни сердца
06:08
Как за 3 минуты узнать, что вам грозят болезни сердца
Болезни и лекарства
Как заподозрить у себя болезнь сердца
06:08
Как заподозрить у себя болезнь сердца
Болезни и лекарства
Продукты, из-за которых появляются камни в почках
06:09
Продукты, из-за которых появляются камни в почках
Болезни и лекарства
Названы опасные последствия храпа
06:11
Названы опасные последствия храпа
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение