Вирусолог ответил на призыв Мясникова радоваться

Из-за роста заболеваемости COVID-19 стоит не радоваться, а беспокоиться, смогут ли больницы выдержать такую нагрузку. Об этом заявил вирусолог, бывший глава лаборатории центра «Вектор» Александр Чепурнов, передает Ura.ru.
Так Чепурнов ответил на слова главы информационного центра по ситуации с коронавирусом, врача и телеведущего Александра Мясникова, который призвал россиян радоваться из-за роста числа новых случаев заражения. Он объяснил, что чем больше пациентов переносят заболевание бессимптомно или в легкой форме, тем быстрее образуется популяционный иммунитет.