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Ученые научились вычислять риск смерти при коронавирусе 

Анастасия Иванова 8 часов назад
Ученые научились вычислять риск смерти при COVID-19
Фото: depositphotos
Ученые из Британии разработали формулу, которая может просчитать риски смерти пациента при заражении коронавирусной инфекцией. Об этом пишет The Mirror.
Формула поможет спасти множество пациентов, сделав метод лечения более индивидуальным. «Инструмент определения риска» разделят пациентов на четыре отдельные группы — от низкого до очень высокого.
В первой категории риск смерти приходится на каждый сотый случай. В последне категории могут скончаться до 62 пациентов из ста. Для вычисления необходимо знать возраст, пол, количество ранее существовавших заболеваний, частоту дыхания и результаты двух анализов крови зараженного. Так что расчет возможно провести только с учетом госпитализации.
Исследователи собрали клинические данные и провели тесты у пациентов с коронавирусом в 260 больницах Англии, Уэльса и Шотландии.
Ранее "Рамблер" сообщал, чтов Грузии запретили свадьбы из-за вируса.
Коронавирус
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