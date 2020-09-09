Врач-иммунолог Владислав Жемчугов перечислил недуги, которые являются противопоказанием к вакцинации от коронавируса.

Пациентам, лечение которых связано с вводом иммунодепрессивных препаратов, прививку делать опасно. Например, это касается многих онкобольных. Поэтому решение о вакцинации должен принимать лечащий врач, отметил иммунолог.

Также противопоказанием к вакцинации от коронавирусной инфекции являются воспалительные, аутоиммунные заболевания и системные заболевания крови.

Список недугов широк и требует обязательной консультации со специалистами, еще раз предостерег Владислав Жемчугов.