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При каких заболеваниях нельзя делать прививку от COVID-19

Medical Note
4 часа назад
Врач-иммунолог Владислав Жемчугов перечислил недуги, которые являются противопоказанием к вакцинации от коронавируса.
Пациентам, лечение которых связано с вводом иммунодепрессивных препаратов, прививку делать опасно. Например, это касается многих онкобольных. Поэтому решение о вакцинации должен принимать лечащий врач, отметил иммунолог.
Также противопоказанием к вакцинации от коронавирусной инфекции являются воспалительные, аутоиммунные заболевания и системные заболевания крови.
Список недугов широк и требует обязательной консультации со специалистами, еще раз предостерег Владислав Жемчугов.
Напомним, что вакцинация от коронавируса в рамках третьей фазы исследования стартовала в Москве. Принявшие участие в эксперименте россияне уже получили первый компонент препарата. Через три недели добровольцы получат вторую инъекцию.
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