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Раскрыта опасность одновременного заражения гриппом и COVID 

Елизавета Назарова 3 часа назад
Врач-оториноларинголог Владимир Зайцев рассказал, что одновременное заражение коронавирусом и гриппом может быть смертельно опасным для человека. Об этом сообщают "Аргументы и факты".
Эксперт отметил, что при гриппе есть риск осложнения в виде пневмонии, проблем с носоглоткой, бронхами и легкими, а коронавирус представляет собой бронхолегочное заболевание.

"В результате, человек получает два крайне неприятных и опасных состояния, организму вдвойне сложно — и так каждое из них бьет по двум точкам как минимум", — заявил Зайцев.

Он отметил, что при заражении двумя этими заболеваниями, могут начаться осложнения в виде сердечно-сосудистых проблем. Однако течение этих болезней зависит от многих факторов, например, спортивной подготовки и хорошего сна.
Ранее "Рамблер" сообщал, что вакцина от коронавируса вызвала опасную побочную реакцию.
Коронавирус , Видео , Владимир Зайцев
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