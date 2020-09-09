Врач-оториноларинголог Владимир Зайцев рассказал, что одновременное заражение коронавирусом и гриппом может быть смертельно опасным для человека. Об этом сообщают "Аргументы и факты".

Эксперт отметил, что при гриппе есть риск осложнения в виде пневмонии, проблем с носоглоткой, бронхами и легкими, а коронавирус представляет собой бронхолегочное заболевание.

"В результате, человек получает два крайне неприятных и опасных состояния, организму вдвойне сложно — и так каждое из них бьет по двум точкам как минимум", — заявил Зайцев.

Он отметил, что при заражении двумя этими заболеваниями, могут начаться осложнения в виде сердечно-сосудистых проблем. Однако течение этих болезней зависит от многих факторов, например, спортивной подготовки и хорошего сна.