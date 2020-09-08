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У давно переболевших коронавирусом начались судороги 

Диана Товсепова 5 часов назад
У давно переболевших ковидом начались судороги
Фото: depositphotos.com
Россияне, которым пришлось столкнуться с новой коронавирусной инфекцией, рассказывают в Сети о своем опыте борьбы с болезнью. Оказалось, что даже те, у кого вирус не перерос в пневмонию, затем месяцами страдают от "побочек".
Жизнь многих переболевших "короной" кардинально меняется. У некоторых возникают пнроблемы с пищеварением, сосудами, давлением. При этом, как выяснил "Рамблер", некоторые россияне жалуются на жуткие судороги конечностей, спустя месяц после болезни.

"Страшные последствия после ковида. Ужасная слабость и трясутся ноги…"

"Судороги в ногах и бедрах мучают даже по ночам, хотя переболела три месяца назад…"

"Уже пару месяцев мучают судороги. Из других побочек только, не восстановленное обоняние. Страшно… ".

При этом многие страдающие от судорог "ковидники" считают, что дело в нехватке калия.

"Нужно в любом случает сдать анализ на калий. Я, например, делаю ингаляции беродуалом, а он, как я прочитала, способствует нехватке калия…", — пишет одна из бывших пациенток.

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