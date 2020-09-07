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Найдено средство, защищающее от заражения COVID-19 

Мира Маркина 4 часа назад
Найдено средство, защищающее от заражения COVID-19
Фото: depositphotos.com
Ученые Каролинского университета в Швеции обнаружили небольшое нейтрализующее антитело (нанотело), способное блокировать проникновение коронавируса в клетки человека. По мнению экспертов, его можно использовать как защищающее от заражения вирусом средство, которое предотвращает тяжелое развитие COVID-19.
В ходе исследования ученые ввели альпаке S-белок коронавируса. Спустя 60 дней в образцах крови животных наблюдался сильный иммунный ответ против S-белка (белка-"шипа"). После этого ученые выделили и клонировали нейтрализующие антитела, а затем определили их структуру для дальнейшей оценки эффективности против SARS-CoV-2. Как оказалось, антитело Ty1 эффективно нейтрализует вирус, прикрепляясь к той части белка-«шипа», который связывается с рецептором ACE2.
Нанотела имеют ряд преимуществ по сравнению с обычными антителами. Их размер составляет менее одной десятой размера обычных антител. Кроме того, их легче производить в больших масштабах и с меньшими затратами.
В данный момент ученые приступили к доклиническим исследованиям на животных, чтобы изучить нейтрализующую активность и терапевтический потенциал Ty1 на животной модели.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что у коронавируса нашли мутацию, повышающую заразность.
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Коронавирус
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