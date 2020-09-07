Найдено средство, защищающее от заражения COVID-19 

Ученые Каролинского университета в Швеции обнаружили небольшое нейтрализующее антитело (нанотело), способное блокировать проникновение коронавируса в клетки человека. По мнению экспертов, его можно использовать как защищающее от заражения вирусом средство, которое предотвращает тяжелое развитие COVID-19.

В ходе исследования ученые ввели альпаке S-белок коронавируса. Спустя 60 дней в образцах крови животных наблюдался сильный иммунный ответ против S-белка (белка-"шипа"). После этого ученые выделили и клонировали нейтрализующие антитела, а затем определили их структуру для дальнейшей оценки эффективности против SARS-CoV-2. Как оказалось, антитело Ty1 эффективно нейтрализует вирус, прикрепляясь к той части белка-«шипа», который связывается с рецептором ACE2.

Нанотела имеют ряд преимуществ по сравнению с обычными антителами. Их размер составляет менее одной десятой размера обычных антител. Кроме того, их легче производить в больших масштабах и с меньшими затратами.

В данный момент ученые приступили к доклиническим исследованиям на животных, чтобы изучить нейтрализующую активность и терапевтический потенциал Ty1 на животной модели.