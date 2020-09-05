В России выявлено 5 205 новых случаев коронавируса 

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За минувшие сутки в России выявили 5 205 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб.

Новые случаи коронавируса были выявлены в 84 регионах. Отмечается, что в 24% случаев люди не имели клинических проявлений болезни.

За сутки также зафиксировано 110 летальных исходов. Полностью выздоровело 5397 человек.

По регионам случаи коронавируса распределились следующим образом:

Оперативный штаб

Всего на территории страны на сегодняшний день выявлено 1 020 310 случаев коронавируса в 85 регионах, зафиксировано 17 759 летальных исходов, выздоровело 838 126 человек.