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В России выявлено 5 205 новых случаев коронавируса 

Александра Нечаева 1 час назад
В России выявлено 5 205 новых случаев коронавируса
Фото: @depositphotos
За минувшие сутки в России выявили 5 205 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб.
Новые случаи коронавируса были выявлены в 84 регионах. Отмечается, что в 24% случаев люди не имели клинических проявлений болезни.
За сутки также зафиксировано 110 летальных исходов. Полностью выздоровело 5397 человек.
По регионам случаи коронавируса распределились следующим образом:
Оперативный штаб
Всего на территории страны на сегодняшний день выявлено 1 020 310 случаев коронавируса в 85 регионах, зафиксировано 17 759 летальных исходов, выздоровело 838 126 человек.
Ранее "Рамблер" писал о том, что названы шесть препаратов для лечения коронавируса.
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