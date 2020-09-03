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В регионе РФ снова развернут госпиталь для пациентов с COVID-19

Анастасия Иванова
2 часа назад
В Ивановской области снова развернут госпиталь для пациентов с коронавирусом в связи с ростом числа заболевших. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
На базе местной городской клинической больницы 8 снова планируется развернуть 150 мест для пациентов с COVID-19. Такое решение принято, в том числе, в связи с приближающимся сезоном гриппа и ОРВИ.
«Все материальные запасы, лекарства, оборудование в больнице есть. Больницу поддержим кадрами»,
— отметил руководитель областного департамента здравоохранения Артур Фокин.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что Малышева предупредила о второй волне коронавируса.
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