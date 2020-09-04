Названы шесть препаратов для лечения коронавируса

Для лечения новой коронавирусной инфекции можно применять шесть препаратов. Об этом говорится в восьмой редакции рекомендаций Минздрава для профилактики, диагностики и лечения COVID-19.

Речь идет о фавипиравире, гидроксихлорохине, азитромицине (в сочетании с гидроксихлорохином), препаратах интерферона-альфа, а также ремдесивире, умифеновире.

Ведомство подчеркивает, что их применение возможно лишь по решению врачебной комиссии.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава, препарат гидроксихлорохин не был исключен из рекомендаций, так как была доказана его эффективность на ранних этапах развития инфекции.