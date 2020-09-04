Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Минздрав назвал шесть препаратов для лечения коронавируса 

Газета.Ru и ещё 25 3 часа назад
Названы шесть препаратов для лечения коронавируса
Фото: Depositphotos
Для лечения новой коронавирусной инфекции можно применять шесть препаратов. Об этом говорится в восьмой редакции рекомендаций Минздрава для профилактики, диагностики и лечения COVID-19.
Речь идет о фавипиравире, гидроксихлорохине, азитромицине (в сочетании с гидроксихлорохином), препаратах интерферона-альфа, а также ремдесивире, умифеновире.
Ведомство подчеркивает, что их применение возможно лишь по решению врачебной комиссии.
Как сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава, препарат гидроксихлорохин не был исключен из рекомендаций, так как была доказана его эффективность на ранних этапах развития инфекции.
Видео дня. Когда трещины на пятках указывают на опасность
Газета.Ru: последние новости
Онколог назвал "главного врага" рака Онколог назвал "главного врага" рака Врач рассказала, почему мужчины умирают от коронавируса чаще женщин Врач рассказала, почему мужчины умирают от коронавируса чаще женщин В 11 регионах России иммунитет к коронавирусу оказался на уровне 20% В 11 регионах России иммунитет к коронавирусу оказался на уровне 20%
Коронавирус , COVID-19 , Минздрав РФ , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Онколог назвал причину 95% случаев рака
Онколог назвал причину 95% случаев рака
Фразы, выдающие алкоголика
Фразы, выдающие алкоголика
Что съесть, чтобы помочь печени нормально работать
Что съесть, чтобы помочь печени нормально работать
3 симптома онкологии, которые опасно игнорировать
3 симптома онкологии, которые опасно игнорировать
Видео
Грубые ошибки, которые вы делаете при чистке зубов
06:15
Грубые ошибки, которые вы делаете при чистке зубов
ЗОЖ
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
00:13
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
Коронавирус
Названы сроки второй волны коронавируса в России
00:16
Названы сроки второй волны коронавируса в России
Коронавирус
Почему у вас часто немеют руки
02:00
Почему у вас часто немеют руки
ЗОЖ
Врач пояснил, сколько защищает маска в теплую погоду
04:05
Врач пояснил, сколько защищает маска в теплую погоду
Коронавирус ЗОЖ
Врачи завели сердце через полчаса после остановки
02:58
Врачи завели сердце через полчаса после остановки
Новости
Как восстановить иммунитет за считанные дни
00:57
Как восстановить иммунитет за считанные дни
ЗОЖ
Как распознать рак кожи на ранней стадии
05:52
Как распознать рак кожи на ранней стадии
Болезни и лекарства ЗОЖ
Начались клинические испытания вакцины от COVID-19
00:19
Начались клинические испытания вакцины от COVID-19
Новости Другое
Названы шесть препаратов для лечения коронавируса
00:57
Названы шесть препаратов для лечения коронавируса
Коронавирус
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение