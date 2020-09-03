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Малышева сделала прогноз о второй волне COVID в РФ 

Lenta.ru 13 минут назад
Малышева сделала прогноз о второй волне COVID в РФ
Фото: Lenta.ru
Телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева сделала прогноз относительно вероятности второй волны коронавируса. Врач объяснила, что медицина готова к возможному росту числа заразившихся. Об этом она рассказала во время совместного прямого эфира со своим сыном, запись опубликована на YouTube.

«Даже если будет вторая волна, вы должны чувствовать себя спокойно», — призвала Малышева зрителей.

Она объяснила, что медики сегодня знают, как лечить коронавирус. Кроме того, в России есть популяционный иммунитет: по словам врача, около 25 процентов жителей страны уже имеют иммунитет к вирусу.
Доктор также обратила внимание на то, что медицинская система готова к возможному росту числа заразившихся. В частности, в Москве есть десять тысяч резервных коек.

«Поэтому даже если что-то будет, то мы знаем как лечить и нам не надо парализовать мир», — подчеркнула телеврач.

Малышева высоко оценила меры, принятые в России для борьбы с пандемией и во время постепенного выхода из режима самоизоляции.

«Именно в эту вспышку Россия выглядит особенно достойно и вызывает реально большое уважение. Возможно, потому что у нас сохранились инфекционные больницы, сохранилась санитарная служба», — отметила она.

Телеврач добавила, что «Россия и Москва сегодня выглядят адекватнее всех по выходу из тяжелейших карантинных мероприятий».
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Коронавирус , Елена Малышева
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