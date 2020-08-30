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Врач рассказала, почему мужчины умирают от коронавируса чаще женщин 

Газета.Ru и ещё 10 5 часов назад
Почему мужчины с COVID-19 умирают чаще женщин
Фото: Газета.Ru
Заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Елена Малинникова заявила, что летальные исходы после заражения коронавирусом встречаются у мужчин в полтора раза чаще, чем у женщин из-за наличия тестостерона. Об этом врач-инфекционист заявила в эфире телеканала "Россия 24".
По словам доктора, мужской половой гормон несколько ускоряет распространение инфекции по организму.

"По всему миру было показано, что мужчины в полтора раза чаще, к сожалению, имеют летальный исход, чем женщины. Именно тестостерон является неким проводником проникновения вируса в клетку", — заявила Малинникова.

По последним данным, жертвами коронавируса в России с начала пандемии стали 17 093 человека.
Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание вызывает новый тип коронавируса SARS-CoV-2. 11 марта ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией. В мире число зараженных почти достигло 25 млн, умерли больше 800 тысяч человек.
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Коронавирус , Новости , ВОЗ
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