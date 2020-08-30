Почему мужчины с COVID-19 умирают чаще женщин

Заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Елена Малинникова заявила, что летальные исходы после заражения коронавирусом встречаются у мужчин в полтора раза чаще, чем у женщин из-за наличия тестостерона. Об этом врач-инфекционист заявила в эфире телеканала "Россия 24".

По словам доктора, мужской половой гормон несколько ускоряет распространение инфекции по организму.

"По всему миру было показано, что мужчины в полтора раза чаще, к сожалению, имеют летальный исход, чем женщины. Именно тестостерон является неким проводником проникновения вируса в клетку", — заявила Малинникова.

По последним данным, жертвами коронавируса в России с начала пандемии стали 17 093 человека.