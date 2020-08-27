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Стало известно о выходе второй российской вакцины от COVID 

Анастасия Иванова 4 часа назад
Стало известно о второй российской вакцине от COVID
Фото: depositphotos
Владимир Путин в своем большом интервью телеканалу «Россия 24» рассказал о скором появлении второй российской вакцины от коронавируса.
По словам президента, лекарство появится в сентябре. Он также предположил, что российские вакцины будут конкурировать между собой, так как оба препарата не должны уступать друг другу по безопасности и эффективности.
Путин понадеялся на то, что стране удалось пройти пик заболеваемости коронавирусом и «создать необходимые условия для дальнейшей работы». При этом он напомнил гражданам о том, что вирус никуда не делся, а значит необходимо соблюдать все меры безопасности.
Напомним, что первую российскую вакцину от коронавируса разработал центр имени Гамалеи, вторую — центр «Вектор».
Ранее "Рамблер" сообщал о побочных эффектах вакцины от коронавируса.
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Коронавирус , Владимир Путин
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