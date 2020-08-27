Стало известно о второй российской вакцине от COVID

Владимир Путин в своем большом интервью телеканалу «Россия 24» рассказал о скором появлении второй российской вакцины от коронавируса.

По словам президента, лекарство появится в сентябре. Он также предположил, что российские вакцины будут конкурировать между собой, так как оба препарата не должны уступать друг другу по безопасности и эффективности.

Путин понадеялся на то, что стране удалось пройти пик заболеваемости коронавирусом и «создать необходимые условия для дальнейшей работы». При этом он напомнил гражданам о том, что вирус никуда не делся, а значит необходимо соблюдать все меры безопасности.

Напомним, что первую российскую вакцину от коронавируса разработал центр имени Гамалеи, вторую — центр «Вектор».