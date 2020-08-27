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Опубликована новая официальная статистика по COVID-19 в РФ 

Стелла Шмель 1 час назад
Опубликована новая статистика по COVID-19 в РФ
Фото: depositphotos.com
Опубликована ежедневная официальная статистика по новым случаям коронавируса в России. Данные предоставил Оперштаб.
Сообщается, что за последние сутки в России было выявлено 4 711 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 23,6% не имели клинических проявлений болезни.
Кроме того, зафиксирован 121 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровел 6 411 человек.
По регионам статистика распределилась следующим образом:
стопкоронавирус.рф
Всего на сегодняшний день в России выявлено 975 576 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 16 804 летальных исхода, выздоровели 792 561 человек.
Ранее "Рамблер" писал, что ученые объяснили связь коронавируса с жиром.
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