Опубликована новая статистика по COVID-19 в РФ

Опубликована ежедневная официальная статистика по новым случаям коронавируса в России. Данные предоставил Оперштаб.

Сообщается, что за последние сутки в России было выявлено 4 711 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 23,6% не имели клинических проявлений болезни.

Кроме того, зафиксирован 121 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровел 6 411 человек.

По регионам статистика распределилась следующим образом:

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Всего на сегодняшний день в России выявлено 975 576 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 16 804 летальных исхода, выздоровели 792 561 человек.