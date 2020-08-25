Выявлены негативные последствия COVID-19 у детей

Дети оказались более уязвимы к коронавирусу, чем считалось ранее, — у многих из них сохраняются негативные последствия даже после выздоровления. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Американские врачи все чаще стали замечать, что у детей после COVID-19 могут оставаться головная боль, нарушение работы органов пищеварения и кашель. При этом подтверждено, что большинство из них переносит вирус в легкой форме. Самым часто встречаемым у детей осложнением называется мультисистемный воспалительный синдром. Подчеркивается, что в США с 9 июля число инфицированных детей увеличилось в два раза.

Ранее у многих детей, больных коронавирусом, обнаруживали множественные воспаления, что напоминает болезнь Кавасаки. Позднее было доказано, что на фоне COVID-19 у детей может развиваться и смертельно опасный цитокиновый шторм — неконтролируемое воспаление, приводящее к повреждению тканей организма.