В России выявлен 4 921 новый случай коронавируса 

За минувшие сутки в России выявили 4 921 новых случаев коронавируса. Всего в РФ зафиксировано 951 897 случаев коронавируса в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб.

Новые случаи коронавируса были выявлены в 83 регионах. Больше всего инфицированных нашли в Москве (687), Санкт-Петербурге (183) и Московской области (161). Отмечается, что в 25,2% люди не имели клинических проявлений болезни.

За сутки также зафиксирован 121 летальный исход. Полностью выздоровело 6 147 человек.