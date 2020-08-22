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В России выявлен 4 921 новый случай коронавируса 

Елизавета Назарова 2 часа назад
В России выявлен 4 921 новый случай коронавируса
Фото: depositphotos.com
За минувшие сутки в России выявили 4 921 новых случаев коронавируса. Всего в РФ зафиксировано 951 897 случаев коронавируса в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб.
Новые случаи коронавируса были выявлены в 83 регионах. Больше всего инфицированных нашли в Москве (687), Санкт-Петербурге (183) и Московской области (161). Отмечается, что в 25,2% люди не имели клинических проявлений болезни.
За сутки также зафиксирован 121 летальный исход. Полностью выздоровело 6 147 человек.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Минздрав предупредил о мошенниках, предлагающих вакцину.
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Коронавирус , Минздрав РФ
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