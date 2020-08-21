Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

ВОЗ отвела коронавирусу два года для завершения 

Анастасия Иванова 17 минут назад
ВОЗ отвела коронавирусу два года для завершения
Фото: РИА Новости
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус отвел два года для завершения пандемии коронавируса. Об этом сообщает Reuters.
Гебреисус напомнил, что эпидемия испанки, которая была в 1918 году, длилась на протяжении двух лет. Он также отметил, что сейчас техническое развитие и знания способны остановить пандемию:

«У нас сейчас больше технологий, конечно, большее число связей, вирус имеет больше шансов распространиться, довольно быстро».

Глава ВОЗ добавил, что создание вакцины от коронавируса сразу не приведет к исчезновению заболевания.
Ранее «Рамблер» писал о том, что в России на выявлены новые случаи инфицирования коронавирусом.
Видео дня. Защитит ли коллективный иммунитет от новой волны COVID
Коронавирус , ВОЗ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что время пробуждения говорит о здоровье
Что время пробуждения говорит о здоровье
Чем так опасна болезнь «священного огня»
Чем так опасна болезнь «священного огня»
Китай оценил российскую вакцину от коронавируса
Китай оценил российскую вакцину от коронавируса
Найден способ улучшить состояние пациентов на ИВЛ
Найден способ улучшить состояние пациентов на ИВЛ
Видео
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
00:13
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
Коронавирус
Названы сроки второй волны коронавируса в России
00:16
Названы сроки второй волны коронавируса в России
Коронавирус
Начались клинические испытания вакцины от COVID-19
00:19
Начались клинические испытания вакцины от COVID-19
Новости Другое
Стало известно, кому нельзя делать прививку от COVID
00:15
Стало известно, кому нельзя делать прививку от COVID
ЗОЖ Коронавирус
Названа опасность кошачьи царапин
02:52
Названа опасность кошачьи царапин
Болезни и лекарства ЗОЖ
Защитит ли коллективный иммунитет от новой волны COVID
11:02
Защитит ли коллективный иммунитет от новой волны COVID
Коронавирус ЗОЖ
Как предупредить появление онкологии
03:18
Как предупредить появление онкологии
Болезни и лекарства ЗОЖ
Когда трещины на пятках указывают на опасность
04:21
Когда трещины на пятках указывают на опасность
ЗОЖ
На видео попало производство вакцины от COVID
00:26
На видео попало производство вакцины от COVID
Коронавирус Болезни и лекарства
Как мягко очистить кишечник от шлаков
02:49
Как мягко очистить кишечник от шлаков
ЗОЖ Народная медицина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение