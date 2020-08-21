Европа вводит новые ограничения из-за коронавируса 

В Европе вводят новые ограничения из-за коронавируса. По словам вирусологов, они продлятся до начала масштабной вакцинации, сообщает «МИР 24».

Так, в Германии за последние три недели число инфицированных увеличилось вдвое, а в Испании — одном из самых популярных мест отдыха — уровень распространения COVID-19 уже приблизился к апрельским показателям.

В ряде регионов вновь возвращаются к ограничительным мерам. Запрещено собираться в группы более десяти человек, закрываются дискотеки, ночные клубы. В Италии ввели обязательное тестирование на коронавирус в аэропортах для тех, кто прилетает из Испании, Хорватии, Греции, Мальты.