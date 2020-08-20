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Названы побочные эффекты вакцины от COVID-19 

РИА Новости 3 часа назад
Названы побочные эффекты вакцины от COVID-19
Фото: РИА Новости
Побочными действиями после вакцинации от коронавирусной инфекции могут быть озноб, повышение температуры, головная боль, а также тошнота, снижение аппетита и аллергические реакции, следует из инструкции по медицинскому применению вакцины "Гам-КОВИД-Вак", с которой ознакомились РИА Новости.

"Побочные действия: чаще других могут развиться кратковременные общие (непродолжительный гриппоподобный синдром, характеризующийся ознобом, повышение температуры тела, артралгией, миалгией, астенией, общим недомоганием, головной болью) и местные (болезненность в месте инъекции, гиперемия, отечность) реакции", — говорится в документе.

Реже отмечаются тошнота, диспепсия, снижение аппетита, иногда — увеличение регионарных лимфоузлов, уточняется в инструкции. У некоторых пациентов возможно развитие аллергических реакций, отмечается в документе.
Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отметил, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Комментарии
Коронавирус , Кирилл Дмитриев , Минздрав РФ , Российский фонд прямых инвестиций , РИА Новости
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