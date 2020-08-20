Названы побочные эффекты вакцины от COVID-19 

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Побочными действиями после вакцинации от коронавирусной инфекции могут быть озноб, повышение температуры, головная боль, а также тошнота, снижение аппетита и аллергические реакции, следует из инструкции по медицинскому применению вакцины "Гам-КОВИД-Вак", с которой ознакомились РИА Новости.

"Побочные действия: чаще других могут развиться кратковременные общие (непродолжительный гриппоподобный синдром, характеризующийся ознобом, повышение температуры тела, артралгией, миалгией, астенией, общим недомоганием, головной болью) и местные (болезненность в месте инъекции, гиперемия, отечность) реакции", — говорится в документе.

Реже отмечаются тошнота, диспепсия, снижение аппетита, иногда — увеличение регионарных лимфоузлов, уточняется в инструкции. У некоторых пациентов возможно развитие аллергических реакций, отмечается в документе.

Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций . Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отметил, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.