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Прививку от коронавируса запрещается делать беременным и кормящим женщинам, следует из инструкции по медицинскому применению вакцины "Гам-КОВИД-Вак", с которой ознакомились РИА Новости.

"Противопоказания: беременность и период грудного вскармливания", — говорится в документе.

Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций . Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отметил, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.