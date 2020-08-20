Прививку от коронавируса запрещается делать беременным и кормящим женщинам, следует из инструкции по медицинскому применению вакцины "Гам-КОВИД-Вак", с которой ознакомились РИА Новости.
"Противопоказания: беременность и период грудного вскармливания", — говорится в документе.
Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отметил, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.