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Эксперты ВОЗ не зафиксировали значительных мутаций коронавируса 

Газета.Ru 1 час назад
В ВОЗ высказались про мутации коронавируса
Фото: Carl Recine/Reuters
Всемирная организация здравоохранения не отмечает существенных мутаций в геноме коронавируса, которые свидетельствовали бы об ослаблении инфекции, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова старшего эксперта в области чрезвычайных ситуаций европейского отделения ВОЗ Кетрин Смолвуд.

"Мы в курсе о большом количестве вирологических документов и исследований, которые изучают возможные мутация вируса COVID-19 На данный момент мы не видели значительных изменений в том, как вирус существует среди населения", — сказала Смолвуд.

Она добавила, что организация продолжает пристально изучать заболевание COVID-19, как в вопросе клинических проявлений, так и непосредственно ее вирусологический аспект.
Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание вызывает новый тип коронавируса SARS-CoV-2. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией. В мире число зараженных превысило 22,5 млн, умерли почти 800 тысяч человек.
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Коронавирус , ВОЗ , РИА Новости
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