Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Обнаружен способ улучшить состояние пациентов с коронавирусом на ИВЛ 

Lenta.ru и ещё 33 6 часов назад
Найден способ улучшить состояние пациентов на ИВЛ
Фото: David Mercado / Reuters
Ученые из Дрексельского и Темпльского университетов в США обнаружили способ улучить состояние больных коронавирусом пациентов, которые подключены к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом пишут «Известия».
Специалисты выяснили, что музыка может оказывать положительное влияние на пациентов. Кроме того, они предположили, что музыка может принести пользу пациентам во время отлучения от аппарата ИВЛ.
Ученые также заявили, что длительное подключение к аппарату, который дышит вместо легких человека, может обернуться целым рядом последствий. Так, людям часто приходится буквально заново учиться ходить, говорить и глотать, а еще дышать самостоятельно. Поэтому чем быстрее человек «отвыкнет» от помощи аппарата и сможет вновь дышать самостоятельно, тем лучше, полагают специалисты. Для реабилитации таких пациентов помогут даже такие простые методы, как музыкальная терапия.
Как пояснил руководитель лаборатории нейрофизиологии и нейроинтерфейсов биофака МГУ имени М. В. Ломоносова, Александр Каплан, музыка активирует внутренние системы получения удовольствия с выделением эндорфинов.
При этом не вся музыка оказывает терапевтическое воздействие. Так, наибольший терапевтический эффект появился в двух исследованиях, в которых пациентам предлагали или самостоятельно выбрать музыку, или предоставили большой список для выбора.
Ранее директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что состояние больного коронавирусом могут облегчить только антитела. Речь идет об антителах в концентрированном виде — плазмы или препарата — моноклональных антител, полученных к определенным поверхностным структурам COVID-19.
Видео дня. На видео попало производство вакцины от COVID
Последние новости
Навальный попал в реанимацию после экстренной посадки самолета Навальный попал в реанимацию после экстренной посадки самолета Кремль впервые обозначил свою позицию по выборам президента Белоруссии Кремль впервые обозначил свою позицию по выборам президента Белоруссии Лидеры ЕС единогласно отказались признать победу Лукашенко Лидеры ЕС единогласно отказались признать победу Лукашенко
Комментарии
Коронавирус , Новости , Александр Каплан , Александр Гинцбург , МГУ , Курчатовский институт , газета "Известия"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Выяснилось, что чай губит сердце и печень
Выяснилось, что чай губит сердце и печень
Когда трещины на пятках указывают на опасность
Когда трещины на пятках указывают на опасность
Россиянам назвали первые симптомы рака
Россиянам назвали первые симптомы рака
Выяснилось, как избавиться от запора без лекарств
Выяснилось, как избавиться от запора без лекарств
Видео
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
00:13
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
Коронавирус
Названы сроки второй волны коронавируса в России
00:16
Названы сроки второй волны коронавируса в России
Коронавирус
Начались клинические испытания вакцины от COVID-19
00:19
Начались клинические испытания вакцины от COVID-19
Новости Другое
Как предупредить появление онкологии
03:18
Как предупредить появление онкологии
Болезни и лекарства ЗОЖ
Когда трещины на пятках указывают на опасность
04:21
Когда трещины на пятках указывают на опасность
ЗОЖ
На видео попало производство вакцины от COVID
00:26
На видео попало производство вакцины от COVID
Коронавирус Болезни и лекарства
Как мягко очистить кишечник от шлаков
02:49
Как мягко очистить кишечник от шлаков
ЗОЖ Народная медицина
Что делать, если появилась перхоть
06:05
Что делать, если появилась перхоть
ЗОЖ
Как избавиться от свинцовой тяжести в ногах
04:23
Как избавиться от свинцовой тяжести в ногах
Народная медицина
Стало понятно, когда начнется вакцинация от COVID
03:51
Стало понятно, когда начнется вакцинация от COVID
Болезни и лекарства Коронавирус
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение