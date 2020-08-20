Найден способ улучшить состояние пациентов на ИВЛ

Ученые из Дрексельского и Темпльского университетов в США обнаружили способ улучить состояние больных коронавирусом пациентов, которые подключены к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом пишут «Известия».

Специалисты выяснили, что музыка может оказывать положительное влияние на пациентов. Кроме того, они предположили, что музыка может принести пользу пациентам во время отлучения от аппарата ИВЛ.

Ученые также заявили, что длительное подключение к аппарату, который дышит вместо легких человека, может обернуться целым рядом последствий. Так, людям часто приходится буквально заново учиться ходить, говорить и глотать, а еще дышать самостоятельно. Поэтому чем быстрее человек «отвыкнет» от помощи аппарата и сможет вновь дышать самостоятельно, тем лучше, полагают специалисты. Для реабилитации таких пациентов помогут даже такие простые методы, как музыкальная терапия.

При этом не вся музыка оказывает терапевтическое воздействие. Так, наибольший терапевтический эффект появился в двух исследованиях, в которых пациентам предлагали или самостоятельно выбрать музыку, или предоставили большой список для выбора.