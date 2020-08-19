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Ученые выяснили механизм заражения клеток коронавирусом 

РИА «ФедералПресс» и ещё 1 2 часа назад
Ученые выяснили механизм заражения коронавирусом
Фото: РИА "ФедералПресс"
Ученые из Германии выяснили, что «шипы», благодаря которым коронавирус получил свое название, могут изгибаться, что прикрепляет их сильнее к клетке организма. Они защищены от антител полисахаридной оболочкой. У вируса в среднем 40 шипов.

«Как будто воздушные шары на веревочках, «шипы» движутся по поверхности вируса и таким образом могут искать место для прикрепления к клетке-цели», — объяснил глава исследовательской группы.

Ученые изучили поверхность вируса, после заморозили образцы до сверхнизких температур. «Шипы» не только закрепляются на клетке организма, но и производят слияние с клеточной мембраной, чтобы проникнуть внутрь.
Каждый «шип» состоит их трех образований. Они помогают вирусу легче прикрепиться к поверхности клетки, сообщает телеканал 360.
Ранее «ФедералПресс» писал о том, что эксперты рассказали об опасности коронавируса для беременных. Было проведено исследование.
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Коронавирус , ФедералПресс , Телеканал "360° Подмосковье"
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