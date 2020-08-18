Медики объяснили, почему люди с избыточным весом тяжело переносят COVID-19. По словам исследователей, жировые клетки дают коронавирусу возможность размножаться, а также вредят реакции иммунной системы. Об этом пишет немецкая еженедельная газета Die Zeit.

Издание отмечает, что в начале пандемии ученые мало знали о возможной связи между избыточным весом и тяжелыми случаями заражения коронавирусной инфекцией. Согласно новым исследованиям, лишние килограммы значительно увеличивают риск возникновения тяжелой формы COVID-19.

Избыточный вес определяется при помощи индекса массы тела (ИМТ): масса тела в килограммах делится на рост в метрах в квадрате. Исследование показало, что в контексте возникшей пандемии 3615 американских пациентов с ожирением первой степени вдвое больше рисковали попасть в отделение интенсивной терапии, нежели люди с ИМТ менее 30. Также отмечается, что при ожирении второй степени риск увеличивался в 3,6 раза.

Некоторые данные также указывают на то, что заболевшие коронавирусом люди с ожирением чаще попадают под систему искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Так, французские исследования показали, что у людей, чей ИМТ выше 35, возможная потребность в использовании аппарата ИВЛ в семь раз выше, чем у пациентов с нормальным весом.

По словам главного врача клиники святого Франциска Карстена Мюссига (Karsten Müssig), существует несколько объяснений подобной статистике.

«Жировые клетки способны производить определенные гормоны или подобные субстанции. И некоторые из них могут провоцировать воспаление», — объяснил врач.

В качестве примера он привел лептин — гормон, который отвечает за появление чувства сытости.

Также известно, что в жировых тканях накапливаются некоторые иммунные клетки, такие как макрофаги. Он пояснил, что эти клетки высвобождают другие клетки, провоцируя воспалительную реакцию. Мюссиг сказал, что у людей с ожирением часто наблюдается хроническое воспаление: изначально оно происходит только в жировых тканях, однако со временем может распространиться и на другие органы.