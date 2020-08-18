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Даже легкая форма COVID-19 может вызвать иммунный ответ 

ИД «Собеседник» 2 часа назад
Легкая форма COVID-19 может вызвать иммунный ответ
Фото: ИД "Собеседник"
Легкие случаи COVID-19 могут активировать Т-клетки памяти иммунной системы даже при отсутствии обнаруживаемых вирус-специфических антител. В этом случае реакция может сыграть значительную роль в предотвращении повторного заражения, как выяснили ученые Каролинского университета вместе с другими коллегами.
Согласно опубликованному в журнале Cell исследованию, существует ограниченное количество доказательств повторного заражения людей с прежде выявленным COVID-19. В отсутствие вакцины крайне важно определить, развивают ли ранее инфицированные люди, особенно с бессимптомными или очень легкими формами заболевания, устойчивый адаптивный иммунный ответ против SARS-CoV— 2. Большинство уже опубликованных исследований на тему иммунной защиты от нового коронавируса SARS-CoV-2 сосредоточено на индукции нейтрализующих антител, которые блокируют вирус и предотвращают его проникновение в клетки.
Однако ученые заявили, что реакция антител имеет тенденцию к снижению и выявляется не у всех пациентов, особенно с менее тяжелыми формами COVID-19. И вот теперь доказано, что даже при умеренных формах коронавируса у пациентов все-таки формируются иммунные антитела. А это дает определенную защиту против повторного заражения, что крайне важно при формировании коллективного иммунитета.
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