Россиянам перечислили последствия заражения COVID-19

Заражение коронавирусом может привести к осложнениям разной степени. Их россиянам перечислила специалистка по коронавирусу, врач-терапевт Александра Мартынова , передает Autonews.ru.

По словам Мартыновой, в первую очередь коронавирус поражает легкие — у пациентов возникает вирусная пневмония, но при этом она протекает у всех по-разному. Некоторые переносят осложнение легко, а кого-то отправляют в больницу с небольшим поражением, но с образованием фиброзной ткани.

Часто вирус может проявляться в виде конъюнктивита. Мартынова уточнила, что о последствиях пока ничего неизвестно, так как вирус еще исследуют. Обычный вирусный конъюнктивит редко влияет на зрение, но как он проявится при коронавирусе, пока еще не выяснили.

Осложнения могут также возникнуть в работе сердечно-сосудистой системы — у пациента произойдет поражение сердечной мышцы. За этим может последовать сердечная недостаточность, пояснила терапевт. Мартынова добавила, что еще одним последствием заражения является образование тромбов в сосудах, которые могут привести к тромбоэмболии и смерти, а также проблемы со свертываемостью крови. Риск тромбозов увеличивается у тех, кто много сидит и мало двигается. Специалистка рассказала, что у некоторых пациентов с коронавирусом в Великобритании осложнения проявились в виде инсультов и галлюцинаций. Она посоветовала проверить состояние сердца, провести анализы крови и мочи, а также на C-реактивный белок для выявления воспалений.

Ранее Мартынова рассказала, что пациентам с коронавирусом не стоит сразу садиться за руль после выздоровления, так как инфекция может привести к осложнениям. По ее словам, из-за вируса могут возникнуть осложнения когнитивной функции и мозгового кровообращения, также может затрудниться дыхание. Это может усложнить управление автомобилем, но статистки по таким случаям пока нет. За руль можно садиться только после того, как анализы подтвердят отсутствие инфекции, так как водитель может заразить других людей.