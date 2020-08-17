Малышева оценила опасность заразиться COVID-19 в школе

Российская телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева провела прямой эфир в Instagram вместе со старшим сыном Игорем, работающим врачом в Нью-Йорке. Вместе они оценили опасность для детей заразиться коронавирусом в школах.

Телеврач вместе с сыном привели данные исследования Швеции и Финляндии, которые констатировали, что работа школ и детских садов не представляет угрозы жизни для детей. Они также выяснили, что у учителей нет повышенного риска заразиться инфекцией по сравнению с другими профессиями.

«У детей обнаруживается коронавирус, но по сравнению со взрослыми намного реже. В США дети младше 18 лет — это меньше 8 процентов всех случаев», — отметил доктор Малышев. Ведущая подчеркнула, что при этом молодежь составляет 22 процента американского населения.

По словам сына Малышевой, смертность от вируса у детей радикально ниже, чем у остальных возрастных групп. «Доля смертей среди детей до 18 лет от всех смертей в стране — меньше 0,1 процента», — подчеркнул врач.

Малышева пояснила, что это не их личное мнение, а данные научных исследований. Ведущая добавила, что тема коронавируса в учебных заведениях важна для нее, так как в школу идет ее внук.

Телеведущая в эфире Первого канала рассказывала о двух сыновьях, которые уехали в США. Старший сын Юрий работает в одном из крупнейших госпиталей Нью-Йорка. Младший сын Василий получил два высших образования, окончил адвокатскую школу в США. В июле Малышева улетела из Москвы в Нью-Йорк, чтобы повидать сыновей и внуков. Она подчеркивала, что не собирается уезжать из России навсегда.