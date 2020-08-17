С проведением широких исследований российской вакцины от COVID-19 возможно появление новых побочных эффектов. Об этом предупредил бывший главный инфекционист департамента здравоохранения Москвы Николай Малышев , сообщает «Интерфакс».

Малышев утверждает, что первая и вторая фазы испытаний могли не выявить все побочные эффекты препарата. Однако он добавил, что никого намеренно не будут заражать для проверки действия вакцины.

12 августа двое добровольцев первыми испытали на себе российский препарат от коронавируса. Они рассказали, что у них были головная боль, жар и ломота в теле после введения вакцины.

Минздрав предупреждал, что среди побочных эффектов значатся повышение температуры, озноб, общее недомогание, отечность, тошнота, снижение аппетита и боль в месте инъекции. Также у некоторых пациентов может возникнуть аллергия, кратковременное повышение уровня печеночных трансаминаз, креатинина и креатинфосфокиназы в сыворотке крови.