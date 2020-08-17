Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Россиян предупредили о возможных побочных эффектах вакцины от коронавируса 

Анастасия Иванова 2 часа назад
С проведением широких исследований российской вакцины от COVID-19 возможно появление новых побочных эффектов. Об этом предупредил бывший главный инфекционист департамента здравоохранения Москвы Николай Малышев, сообщает «Интерфакс».
Малышев утверждает, что первая и вторая фазы испытаний могли не выявить все побочные эффекты препарата. Однако он добавил, что никого намеренно не будут заражать для проверки действия вакцины.
12 августа двое добровольцев первыми испытали на себе российский препарат от коронавируса. Они рассказали, что у них были головная боль, жар и ломота в теле после введения вакцины.
Минздрав предупреждал, что среди побочных эффектов значатся повышение температуры, озноб, общее недомогание, отечность, тошнота, снижение аппетита и боль в месте инъекции. Также у некоторых пациентов может возникнуть аллергия, кратковременное повышение уровня печеночных трансаминаз, креатинина и креатинфосфокиназы в сыворотке крови.
Напомним, что 11 августа Владимир Путин объявил о регистрации вакцины от коронавируса, разработанной центром имени Гамалеи. Россия стала первой страной в мире, которая зарегистрировала препарат.
Ранее «Рамблер» писал о том, что открыли новое лекарство от коронавируса.
Комментарии 3
Коронавирус , Видео , Николай Малышев , Владимир Путин , Минздрав РФ , Интерфакс
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему немеют пальцы на руках
Почему немеют пальцы на руках
Найден необычный продукт для борьбы с раком
Найден необычный продукт для борьбы с раком
Раскрыт эффективный способ избежать заражения ковид
Раскрыт эффективный способ избежать заражения ковид
Назван самый вредный для почек продукт
Назван самый вредный для почек продукт
Видео
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
00:13
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
Коронавирус
Названы сроки второй волны коронавируса в России
00:16
Названы сроки второй волны коронавируса в России
Коронавирус
Начались клинические испытания вакцины от COVID-19
00:19
Начались клинические испытания вакцины от COVID-19
Новости Другое
Как избавиться от свинцовой тяжести в ногах
04:23
Как избавиться от свинцовой тяжести в ногах
Народная медицина
Стало понятно, когда начнется вакцинация от COVID
03:51
Стало понятно, когда начнется вакцинация от COVID
Болезни и лекарства Коронавирус
Как остановить кровотечение домашними средствами
04:09
Как остановить кровотечение домашними средствами
ЗОЖ Народная медицина
В Китае зафиксирован новый опасный вирус
05:29
В Китае зафиксирован новый опасный вирус
Болезни и лекарства
Врач пояснил, почему от чумы нельзя избавиться
11:39
Врач пояснил, почему от чумы нельзя избавиться
Болезни и лекарства
Сколько россиян готовы сделать прививку от COVID
00:55
Сколько россиян готовы сделать прививку от COVID
Коронавирус Болезни и лекарства
Названа дата 3 этапа исследований вакцины от COVID-19
00:33
Названа дата 3 этапа исследований вакцины от COVID-19
Новости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение