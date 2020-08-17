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Врач раскрыл бесполезность проверок на коронавирус в аэропорту 

Анастасия Иванова 5 часов назад
Раскрыта бесполезность тестов на COVID-19 в аэропорту
Фото: РИА Новости
Врач Национальной службы здравоохранения Великобритании Аншумен Бхагат считает, что массовые проверки пассажиров на наличие коронавирусной инфекции в аэропортах сразу после прибытия неэффективны. Своим мнением он поделился с Daily Express.
Бхагат утверждает, что это связано с продолжительностью инкубационного периода вируса:

«Если турист провел отпуск в Испании и прошел тестирование по возвращении домой, тест вряд ли покажет, заразился ли он COVID-19 в местном супермаркете или еще до того, как отправился на отдых».

Специалист также уверен, что ни одна из ныне существующих тест-систем не способна дать быстрый и сверхточный результат. По его мнению, в связи с этим на территории аэропорта сохраняется особенно высокий риск распространения коронавируса.
Врач считает необходимым всех приезжих помещать на карантин на период от четырех до восьми дней. И только после этого проводить тестирование на наличие коронавирусной инфекции.
Ранее «Рамблер» писал о том, что. названа дата третьего этапа исследований вакцины на COVID-19.
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Коронавирус
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