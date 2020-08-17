Раскрыта бесполезность тестов на COVID-19 в аэропорту

Врач Национальной службы здравоохранения Великобритании Аншумен Бхагат считает, что массовые проверки пассажиров на наличие коронавирусной инфекции в аэропортах сразу после прибытия неэффективны. Своим мнением он поделился с Daily Express.

Бхагат утверждает, что это связано с продолжительностью инкубационного периода вируса:

«Если турист провел отпуск в Испании и прошел тестирование по возвращении домой, тест вряд ли покажет, заразился ли он COVID-19 в местном супермаркете или еще до того, как отправился на отдых».

Специалист также уверен, что ни одна из ныне существующих тест-систем не способна дать быстрый и сверхточный результат. По его мнению, в связи с этим на территории аэропорта сохраняется особенно высокий риск распространения коронавируса.

Врач считает необходимым всех приезжих помещать на карантин на период от четырех до восьми дней. И только после этого проводить тестирование на наличие коронавирусной инфекции.