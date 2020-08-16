Доктор Мясников высмеял меры для сдерживания COVID-19

Главный врач московской больницы №71 Александр Мясников , известный зрителям телеканала «Россия 1» как доктор Мясников, прокомментировал меры, которые вводят в зарубежных странах для сдерживания распространения коронавируса. В Telegram-канале он назвал их бессмысленными и высмеял, сравнив с ритуалами шаманов.

Среди мер врач привел в пример двухнедельный карантин для прибывших, наличие отрицательного теста на коронавирус для полета, заполнение анкет и введение QR-кодов. Он выразил сомнение, что все это позволит снизить уровень инфицирования хотя бы на 0,00001 процента.

«То, что могло несомненно принести пользу на ранних этапах распространения инфекции, сегодня выглядит наивным»,

— уверен специалист. По мнению Мясникова, это имеет мало практической пользы, так как полеты, хоть и с «такими вот ритуальными действиями», практически полностью возобновлены.

В качестве аналогии полетов с множеством людей на борту он рассказал о «банке из-под варенья», на которую «налетела туча мух». По его словам, пассажиры лайнеров, «как те мухи в банке из-под варенья», хоть и с анкетами и анализами, но совершенно не защищены от вируса. «Демонстрация активности санитарных врачей», — заключил доктор.

Ранее Мясников заявил, что готов сделать российскую прививку от коронавируса. Свое желание он объяснил тем, что дважды находится в группе риска: из-за профессии врача и из-за своего возраста. Он уверен, что возможные побочные явления вакцины не сравнимы с тем, что он получит при вводе вакцины.