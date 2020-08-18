Минздрав показал процесс производства отечественной вакцины, разработанной специалистами центра имени Гамалеи. Видео опубликовано в Telegram-канале LIFE SHOT.

На кадрах показаны стерильное помещение завода, конвеерная лента и другая аппаратура. Работники предприятия одеты в костюмы индивидуальной защиты, маски, перчатки и очки.

Первая в мире вакцина от коронавируса зарегистрирована в России под названием «Спутник V». 15 августа запущено ее производство. Первыми будут привиты медики и граждане из групп риска. Примерно в середине сентября начнется массовая вакцинация россиян.