Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ученые связали риск заражения коронавирусом с резус-фактором 

Lenta.ru 27 минут назад
Риск заражения COVID-19 связали с резус-фактором
Фото: Lenta.ru
Ученые из Испании и Бразилии пришли к выводу, что люди с отрицательным резус-фактором чаще заражаются коронавирусом нового типа и тяжелее переносят болезнь. Исследование такой связи опубликовано на портале medRxiv.
Изучив факторы, вызывающие быстрое распространение коронавируса в 126 странах, ученые обнаружили связь, что рост числа заражений по экспоненте был характерен для государств, где проживает наибольшее количество людей с отрицательным резус-фактором. К ним относятся Австралия, Австрия, Бразилия, Новая Зеландия, Испания, Великобритания, Швейцария и США. В этих странах был отмечен «взрывной» характер распространения COVID-19.
Кроме того, отмечается в исследовании, для людей всех групп крови с отрицательным резус-фактором характерно более быстрое заражение коронавирусом. Также у них выше риск развития сердечно-сосудистых, респираторных и других заболеваний, что может осложнить течение заболевания.
По данным проекта Университета Джонса Хопкинса, общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 13 августа превысило 20,2 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. За весь период пандемии скончались 749 358 инфицированных, более 12,77 миллиона человек выздоровели.
Последние новости
В США назвали нереальным вступление Украины в НАТО В США назвали нереальным вступление Украины в НАТО В Белоруссии приземлился VIP-самолет ВКС России В Белоруссии приземлился VIP-самолет ВКС России Восстановлена хронология гибели подлодки «Курск» Восстановлена хронология гибели подлодки «Курск»
Комментарии
Коронавирус
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы противопоказания для вакцины от ковид в РФ
Названы противопоказания для вакцины от ковид в РФ
Как пиво влияет на суставы и кости
Как пиво влияет на суставы и кости
Какие ошибки вы делаете, измеряя давление
Какие ошибки вы делаете, измеряя давление
Признаки на лице, выдающие алкоголика
Признаки на лице, выдающие алкоголика
Видео
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
00:13
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
Коронавирус
Названы сроки второй волны коронавируса в России
00:16
Названы сроки второй волны коронавируса в России
Коронавирус
Начались клинические испытания вакцины от COVID-19
00:19
Начались клинические испытания вакцины от COVID-19
Новости Другое
Сколько россиян готовы сделать прививку от COVID
00:55
Сколько россиян готовы сделать прививку от COVID
Коронавирус Болезни и лекарства
Медик объяснила, кому необходима прививка от COVID
09:52
Медик объяснила, кому необходима прививка от COVID
Коронавирус
Врачи предупредили о важности прививок этой осенью
00:32
Врачи предупредили о важности прививок этой осенью
Болезни и лекарства ЗОЖ
Ежедневные привычки, разрушающие позвоночник
04:29
Ежедневные привычки, разрушающие позвоночник
ЗОЖ
Какие ошибки вы делаете, измеряя давление
02:44
Какие ошибки вы делаете, измеряя давление
ЗОЖ
Почему у пожилых появляются пигментные пятна
06:06
Почему у пожилых появляются пигментные пятна
ЗОЖ
Чума смертельно поразила китайцев
00:37
Чума смертельно поразила китайцев
Болезни и лекарства
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение