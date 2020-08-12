5 102 новых случая коронавируса выявлено в России 

За последние сутки в России зафиксировано 5 102 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 27,5% не имели клинических проявлений болезни.

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Кроме того, выявлено 129 летальных исходов, полностью выздоровело — 7 123 человека.

Таким образом, всего на сегодняшний день в России зафиксирован 902 701 случай COVID-19 в 85 регионах. За весь период зафиксировано 15 260 летальных исходов, выздоровело 710 298 человек.