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5 102 новых случая коронавируса выявлено в России 

Мира Маркина 5 часов назад
5 102 новых случая коронавируса выявлено в России
Фото: depositphotos.com
За последние сутки в России зафиксировано 5 102 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 27,5% не имели клинических проявлений болезни.
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Кроме того, выявлено 129 летальных исходов, полностью выздоровело — 7 123 человека.
Таким образом, всего на сегодняшний день в России зафиксирован 902 701 случай COVID-19 в 85 регионах. За весь период зафиксировано 15 260 летальных исходов, выздоровело 710 298 человек.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Россия первая в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса.
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