В России выявлено 4 945 новых случаев коронавируса 

За минувшие сутки в России было выявлено 4 945 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб. Таким образом, число случаев COVID-19 в РФ достигло 897 599.
Новые носители коронавируса были выявлены в 84 регионах. Большинство — в Москве (694), Свердловской области (168) и Санкт-Петербурге (157).
Сообщается, что в 28,4% случаев люди не имели клинических проявлений болезни.
За сутки скончались 130 человек с коронавирусом, выздоровели — 6 494 человека.
Ранее "Рамблер" сообщал, что ученые нашли новые необратимые последствия для здоровья у переболевших коронавирусом.