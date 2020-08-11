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В России выявлено 4 945 новых случаев коронавируса 

Елизавета Назарова 4 часа назад
В России выявлено 4 945 новых случаев коронавируса
Фото: РИА Новости
За минувшие сутки в России было выявлено 4 945 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб. Таким образом, число случаев COVID-19 в РФ достигло 897 599.
Новые носители коронавируса были выявлены в 84 регионах. Большинство — в Москве (694), Свердловской области (168) и Санкт-Петербурге (157).
Сообщается, что в 28,4% случаев люди не имели клинических проявлений болезни.
За сутки скончались 130 человек с коронавирусом, выздоровели — 6 494 человека.
Ранее "Рамблер" сообщал, что ученые нашли новые необратимые последствия для здоровья у переболевших коронавирусом.
Коронавирус
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