В России выявлено 4 945 новых случаев коронавируса 

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За минувшие сутки в России было выявлено 4 945 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб. Таким образом, число случаев COVID-19 в РФ достигло 897 599.

Новые носители коронавируса были выявлены в 84 регионах. Большинство — в Москве (694), Свердловской области (168) и Санкт-Петербурге (157).

Сообщается, что в 28,4% случаев люди не имели клинических проявлений болезни.

За сутки скончались 130 человек с коронавирусом, выздоровели — 6 494 человека.