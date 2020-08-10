Эксперт предупредил о тяжелом течении COVID-19 осенью

Директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, академик РАН Арег Тотолян опасается, что осенью есть вероятность столкнуться с более тяжелым течением COVID-19, чем весной.

" (Мы. — Прим. Ред.) должны быть к этому психологически готовы", — рассказал он "Известиям".

По словам специалиста, сейчас сложно предположить, как перенесут инфекцию те, кто соблюдал жесткий режим самоизоляции. Вероятно, они заболеют тяжелее, чем пациенты, которые встретились с заболеванием раньше. Также неизвестно, какой эффект даст осеннее сочетание SARS-CoV-2 c гриппом, парагриппом и ранее известными и относительно безобидными коронавирусами.

"Пока мы не готовы дать научно обоснованный ответ, как будут сочетаться сезонные инфекции с COVID-19 — утяжелят ли их течение или, наоборот, антитела к обычному коронавирусу дадут перекрестную защиту", — пояснил Тотолян.

Ученый также привел слова главы Роспотребнадзора Анны Поповой , которая предупредила о вероятной циркуляции других штаммов гриппа, чем в прошлые годы, от них россияне еще не прививались.

При этом Тотолян исключает необходимость введения строгого режима самоизоляции в масштабах всей страны. В случае вспышки заболевания в отдельных населенных пунктах будет достаточно ограничиться локальными ограничительными мерами.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.