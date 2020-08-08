Назван повышающий риск смерти от COVID-19 признак 

По словам исследователей, риск тяжелого течения заболевания связан с повышением уровня пяти биомаркеров в крови человека.
Ученые из университета Джорджа Вашингтона в Соединенных Штатах в ходе исследования обнаружили пять биомаркеров в крови пациентов зараженных коронавирусом, которые повышают риск летального исхода.
Отмечается, что риск тяжелого течения заболевания был связан с повышением уровня IL-6, D-димер, CRP, LDH и ферритина.
Такие выводы были сделаны на основе результатов анализа около 300 пациентов.
Уточняется, что повышенные уровни этих биомаркеров являются причиной воспаления и нарушения свертываемости крови.
«Наиболее опасными были ситуации, когда уровень LDH был выше 1200 единиц/литр, а уровень D-димера — выше 3 мкг/мл»,
— пишет Eurekalert со ссылкой на Future Medicine.
По словам специалистов, результаты данного исследования смогут помочь врачам в принятии важных клинических решений при лечении пациентов.