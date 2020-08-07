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Российскую вакцину от COVID-19 центра Гамалеи зарегистрируют к 12 августа 

Анастасия Иванова 30 минут назад
Замглавы Минздрава РФ Олег Гринев заявил, что в ближайшие дни вакцина против коронавируса, разработанная НИЦ имени Гамалеи, уже пройдет регистрацию. На данный момент она находится на финальном этапе испытаний.
По словам Олега Гринева, медицинские работники и пожилые люди бдут привиты первыми.

«Сейчас пойдет последний этап испытаний, это крайне важно. Мы должны понимать, что вакцина должна быть, прежде всего, безопасной»,

— приводит слова замглавы Минздрава «Интерфакс».
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что Мясников высказался о второй волне коронавируса.
Коронавирус , Видео , Минздрав РФ , Интерфакс
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