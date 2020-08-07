Замглавы Минздрава РФ Олег Гринев заявил, что в ближайшие дни вакцина против коронавируса, разработанная НИЦ имени Гамалеи, уже пройдет регистрацию. На данный момент она находится на финальном этапе испытаний.
По словам Олега Гринева, медицинские работники и пожилые люди бдут привиты первыми.
«Сейчас пойдет последний этап испытаний, это крайне важно. Мы должны понимать, что вакцина должна быть, прежде всего, безопасной»,
— приводит слова замглавы Минздрава «Интерфакс».
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