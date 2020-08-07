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Мясников раскрыл нюансы масочного режима 

ИА Regnum и ещё 1 5 часов назад
Мясников раскрыл нюансы масочного режима
Фото: @drmyasnikov.ru
Главный врач Московской городской клинической больницы № 71 Александр Мясников в своём телеграм-канале дал советы тем, кто хочет носить защитные маски правильно. По его словам, только при соблюдении некоторых правил маска не нанесёт человеку вреда:
«Носить или не носить? В эту дискуссию я ввязываться не хочу, сегодня так вопрос не стоИт: есть правила и их надо соблюдать. Много лет эксперты нам говорили одно, сегодня мнения переменились и рекомендации ужесточились, но я о другом — если носите, то как носить? Подавляющая масса людей носят просто, что бы к ним не «вязались», ну как пропуск в магазин или общественный транспорт. На подбородке, на губах — нос наружу, и обязательно сдергивают их, когда хотят чихнуть! При этом часто у них одна-единственная дежурная маска в кармане на все случаи жизни. Смысла в этом нет никакого, один вред.
Небольшая часть людей, особенно женщины сделали маску частью туалета — расписные, часто кружевные (не сразу понятно что у неё на лице), разноцветные маски из различных дорогих материалов. Красиво, но бесполезно. Мои советы тем, кто хочет носить маски правильно.
Первое. Маски должны одеваться правильной стороной (синей) внутрь, гибкое ребро по краю маски должно быть вверху и обжиматься по форме переносицы.
Второй совет: при постоянном ношении маска должна меняться каждые три часа — максимум, лучше раз в час. У кого многоразовые маски — имейте их с собой несколько, на смену, дома все стерилизуйте.
Третий совет: если вы одни: в машине, помещении, на улице-маска вам не нужна, но надевайте при приближении другого человека.
Четвёртый совет: помните, что маска на лице не должна создавать вам иллюзию безопасности, ее эффективность не стала выше, после изменений рекомендаций ВОЗ, поэтому помните о самой эффективной профилактической мере — соблюдения дистанции в полтора метра между людьми».
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Комментарии
Коронавирус , Александр Мясников , ВОЗ
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