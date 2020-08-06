Температура тела 35,5 градусов и ниже при начальной стадии коронавирусной инфекции может служить фактором тяжелого течения заболевания. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование Центра сердечно-сосудистых исследований Медицинской школы Икана на горе Синай в Нью-Йорке.

Исследователи изучили статистику обращений к врачам и пришли к выводу, что среди пациентов с этим симптомом умирают 44 процента заболевших.

При этом жар выше 40 градусов в момент развития болезни также может говорить о высоком риске неблагоприятного исхода — в этой группе умирают 42 процента. Однако пока неясно, может ли помочь выздоровлению целенаправленное снижение высокой температуры у тяжелобольных пациентов.