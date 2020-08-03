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Надувать шарики не стоит: врач назвала способы восстановить легкие после Covid 

Суть событий 2 часа назад
Названы способы восстановить легкие после COVID-19
Фото: Суть событий
Заведующая пульмонологическим отделением №1 Петербургской городской многопрофильной больницы №2 Ирина Крошкина рассказала, что ходьба в комфортном темпе пешком или с палками будет полезна после перенесённого заболевания коронавирусом. Но темп ходьбы и время прогулок увеличивать нужно постепенно.
Советует врач дуть через соломинку в воду, создавая сопротивление на выдохе. За медленным вдохом, считая до четырех, должен следовать выдох, который должен быть в полтора раза длиннее вдоха — считать нужно уже до шести.
А вот надувать шарики, врач не рекомендует, так как это сильно напрягает лёгкие. Из-за этого в ослабленной болезнью лёгочной ткани может возникнуть пневмоторакс. Категорически против пульманолог и масляных ингаляций. По ее словам, в медицинской литературе описаны «масляные пневмонии», которые, кстати, протекают тяжело.
Она считает, что в дыхательные пути не должно попадать ничего, кроме воздуха.
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