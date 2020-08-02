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Россиянам перечислили необходимые после коронавируса витамины 

Lenta.ru и ещё 5 4 часа назад
Россиянам назвали необходимые после COVID-19 витамины
Фото: РИА Новости
Переболевшим COVID-19 россиянам, у которых сохраняется плохое самочувствие, следует принимать витамин D и витамины группы B. Об этом заведующая отделением скорой медицинской помощи Городской Мариинской больницы Татьяна Рыбка рассказала в интервью «Российской газете».
Кроме того, таким гражданам стоит соблюдать режим труда и отдыха и больше гулять, порекомендовала врач, работающая в «красной» зоне больницы и перенесшая коронавирусную инфекцию.
Также Рыбка посоветовала строго соблюдать все рекомендации врача после выписки. «Сейчас схемы лечения отработаны, во многих случаях достаточно лечиться дома, соблюдая режим самоизоляции. Мы, медики, видели на примере сотен случаев: если человек адекватно лечится от COVID-19, риск отдаленных последствий — минимальный», — пояснила она.
При этом тяжелее всего COVID-19 переносят пациенты с ожирением, сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями и психическими недугами. Серьезную форму болезнь принимает и среди тех, кто своевременно не обращается за медицинской помощью и занимается самолечением, вне зависимости от возраста пациента. В связи с эти врач призвала россиян «не гадать на кофейной гуще», простуда ли у них или коронавирус, а сразу обращаться к специалистам.
В России за последние сутки было выявлено 5462 заболевших. Общее число зараженных в России превысило 845 тысяч. Из них более 646 тысяч выздоровели, свыше 14 тысяч скончались. В июне ВОЗ заявила о выходе России на плато по коронавирусу.
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Коронавирус , ВОЗ , "Российская газета"
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