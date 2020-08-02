Россиянам назвали необходимые после COVID-19 витамины

Переболевшим COVID-19 россиянам, у которых сохраняется плохое самочувствие, следует принимать витамин D и витамины группы B. Об этом заведующая отделением скорой медицинской помощи Городской Мариинской больницы Татьяна Рыбка рассказала в интервью «Российской газете».

Кроме того, таким гражданам стоит соблюдать режим труда и отдыха и больше гулять, порекомендовала врач, работающая в «красной» зоне больницы и перенесшая коронавирусную инфекцию.

Также Рыбка посоветовала строго соблюдать все рекомендации врача после выписки. «Сейчас схемы лечения отработаны, во многих случаях достаточно лечиться дома, соблюдая режим самоизоляции. Мы, медики, видели на примере сотен случаев: если человек адекватно лечится от COVID-19, риск отдаленных последствий — минимальный», — пояснила она.

При этом тяжелее всего COVID-19 переносят пациенты с ожирением, сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями и психическими недугами. Серьезную форму болезнь принимает и среди тех, кто своевременно не обращается за медицинской помощью и занимается самолечением, вне зависимости от возраста пациента. В связи с эти врач призвала россиян «не гадать на кофейной гуще», простуда ли у них или коронавирус, а сразу обращаться к специалистам.