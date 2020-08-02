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Краснодарский край побил рекорд по числу заражений коронавирусом 

Lenta.ru и ещё 10 2 часа назад
Краснодарский край побил рекорд по числу случаев COVID-19
Фото: Lenta.ru
В Краснодарском крае побит рекорд по числу заражений коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональный штаб.
За последние сутки на Кубани наблюдается прирост в 107 случаев — рекорд за все время пандемии. Случаи инфицирования выявлены в 22 городах и районах, то есть, половине всех муниципальных образований региона.
Больше всего случаев в Краснодаре — 53. На втором месте Сочи, где за последние сутки зафиксировали 10 новых случаев заражения. В Новороссийске заразились шесть человек, в Туапсе — пять.
Всего с весны 2020-го в Краснодарском крае зафиксировано 8472 случая инфицирования. За тот же период от осложнений, вызванных COVID-19, скончались 114 человек.
В регионе до 21 августа действует режим повышенной готовности. С июля там сняли большую часть ограничений на пассажирские перевозки, а также на работу предприятий общественного питания, гостиниц, объектов торговли. В крае могут работать фитнес-центры, бассейны, аквапарки.
В России за последние сутки выявили 5427 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Таким образом, общее число зараженных выросло до 850 870. За весь период зафиксировано 14 128 летальных исходов, выздоровели 650 173 человека.
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