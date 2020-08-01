Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Стало известно, как распознать коронавирусный кашель 

Стелла Шмель 1 час назад
Стало известно, как распознать коронавирусный кашель
Фото: depositphotos.com
Главврач 40-й больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, как отличить "коронавирусный" кашель. Об этом он поведал "Российской газете".
Он отметил, что после того, как переболел коронавирусом сам, легко определяет такой вид кашля. По мнению специалиста, спутать его с другим он уже не сможет по особенному "кхе-кхе".
Для заразившегося новой коронавирусной инфекцией пациента характерен поверхностный кашель.

"У этого кашля особенные интонации. Не глубокие надсадные, а такие как бы поверхностные. Плюс чувство непроходящего першения. Сразу можно ставить диагноз",

— заключил Проценко.
Ранее "Рамблер" писал, что стала известна дата начала массовой вакцинации от коронавируса.
Видео дня. Как быстро справиться с зудом от укуса комара
Коронавирус , "Российская газета"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам назвали первые симптомы рака
Россиянам назвали первые симптомы рака
Врачи рассказали, как лицо выдает рак легких
Врачи рассказали, как лицо выдает рак легких
Врач объяснил, почему немеют руки
Врач объяснил, почему немеют руки
Как узнать, переболели ли вы коронавирусом
Как узнать, переболели ли вы коронавирусом
Видео
Начались клинические испытания вакцины от COVID-19
00:19
Начались клинические испытания вакцины от COVID-19
Новости Другое
В мире выявлена вспышка нового агрессивного вируса
00:21
В мире выявлена вспышка нового агрессивного вируса
Коронавирус
Россиянина обматерили и выгнали из больницы
00:52
Россиянина обматерили и выгнали из больницы
Новости
Что будет с вакциной от COVID, если вирус мутирует
13:05
Что будет с вакциной от COVID, если вирус мутирует
Коронавирус ЗОЖ
Какие прививки надо делать туристам
00:29
Какие прививки надо делать туристам
ЗОЖ
Как быстро справиться с зудом от укуса комара
02:56
Как быстро справиться с зудом от укуса комара
Народная медицина
В ВОЗ рассказали о второй волне коронавируса
00:51
В ВОЗ рассказали о второй волне коронавируса
Коронавирус
Названа дата начала массовой вакцинации от COVID-19
00:18
Названа дата начала массовой вакцинации от COVID-19
Коронавирус
Онколог рассказал, как защититься от меланомы
12:03
Онколог рассказал, как защититься от меланомы
ЗОЖ
В Китае снова разбушевался коронавирус
00:17
В Китае снова разбушевался коронавирус
Коронавирус
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение