Стало известно, как распознать коронавирусный кашель 

Главврач 40-й больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, как отличить "коронавирусный" кашель. Об этом он поведал "Российской газете".

Он отметил, что после того, как переболел коронавирусом сам, легко определяет такой вид кашля. По мнению специалиста, спутать его с другим он уже не сможет по особенному "кхе-кхе".

Для заразившегося новой коронавирусной инфекцией пациента характерен поверхностный кашель.

"У этого кашля особенные интонации. Не глубокие надсадные, а такие как бы поверхностные. Плюс чувство непроходящего першения. Сразу можно ставить диагноз",

— заключил Проценко.