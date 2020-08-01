Опубликована новая статистика по COVID-19

Опубликованы данные, актуальные на 1 августа, по статистике распространения коронавирусной инфекции в России. Информацию предоставил Оперштаб.

Согласно этим данным, в России за последние сутки зарегистрировано 5 462 новых случая коронавируса в 83 регионах. Из них 24,8% не имели никаких клинических проявлений болезни. Кроме того, зафиксировано 95 летальных исходов. А полностью выздоровели 8 114 человек.

По регионам статистика распределилась следующим образом:

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Всего по данным на 1 августа в стране выявлено 845 443 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 14 058 летальных исходов, выздоровели 646 524 человека.