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Опубликована официальная статистика по COVID-19 в РФ 

Стелла Шмель 5 часов назад
Опубликована новая статистика по COVID-19
Фото: depositphotos.com
Опубликованы данные, актуальные на 1 августа, по статистике распространения коронавирусной инфекции в России. Информацию предоставил Оперштаб.
Согласно этим данным, в России за последние сутки зарегистрировано 5 462 новых случая коронавируса в 83 регионах. Из них 24,8% не имели никаких клинических проявлений болезни. Кроме того, зафиксировано 95 летальных исходов. А полностью выздоровели 8 114 человек.
По регионам статистика распределилась следующим образом:
Стопкоронавирус.рф
Всего по данным на 1 августа в стране выявлено 845 443 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 14 058 летальных исходов, выздоровели 646 524 человека.
Ранее "Рамблер" писал, что у переболевших COVID-19 обнаружены проблемы со слухом.
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